Видеообращением к президенту страны, которое записали жители квартала в Петрозаводске, заинтересовался Следком России
Сегодня 08:22 Общество
Поделиться

Следком России поручил провести проверку информации о нарушении прав многодетных семей в столице Карелии.

фото: © Екатерина Михайлова

Многодетные семьи и семьи с детьми с инвалидностью уже 11 лет не могут добиться строительства дороги до квартала «Резервный». Земельные участки они получили как льготники. Отчаявшись, они обратились за помощью к президенту — в минувшую субботу собрались на дороге и записали видеообращение, которое уже привлекло сотрудников Следственного комитета страны.

— В 2014 году гражданам льготной категории предоставлены земельные участки в квартале Резервном без надлежащей инфраструктуры. Жители за свой счет провели необходимые коммуникации и отсыпали грунтовую дорогу, которая в настоящее время находится в непригодном состоянии из-за регулярного движения по ней грузовых автомобилей. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли, семьям отказано в асфальтировании всей протяженности дорожного полотна и строительстве тротуаров, — уточнили в Следкоме России.

Центральное ведомство поручило республиканскому Следкому провести проверку и доложить об ее итогах наверх.

Напомним, что жители в «Резервном» активные. Многое за 11 лет сделали сами. В том числе построили межквартальные дороги и километровый участок грунтовки по улице Университетской. Но последние четыре года его активно используют строители элитного жилья по соседству. Грузовики ежедневно колесят по грунтовке, разбивая ее.

На днях чиновники пообещали отремонтировать Университетскую улицу, правда, до квартала асфальт не дойдет. Людям предлагают обустроить пешеходную дорожку через лес. Понятно, они против. 

— В нашем квартале проживают семьи с детьми, многодетные семьи, пожилые люди, люди с инвалидностью, которые вынуждены ходить по обочине мимо несущихся грузовиков. Владимир Владимирович, мы много сделали сами. Мы не испугались сложностей, освоили территорию, построили дома, круглогодично за свой счет содержим 4 км межквартальных дорог, но есть моменты, с которыми нам не справиться. Просим вас оказать содействие в асфальтировании дороги по всей длине: от Профессорского бульвара до проезда Рудный и строительстве тротуара до нашего квартала, — обратились люди.

 Полное видео обращения выложили в телеграм-канале «Вкратце/Петрозаводск/Карелия».

Добавим, что у людей нет не только дороги, но и автобусной остановки. Общественный транспорт до них не доезжает. Люди вынуждены ходить пешком. После размещения видеообращения в сети, городские чиновники пообещали вновь выехать на место и посмотреть дорогу, возможно ли пустить туда автобус

