Видеосюжет о карельском монастыре показали на форуме «Хранители храмов России»

Карельская святыня была представлена на форуме «Хранители храмов России».

Проект «Заповедная Карелия — ресурс патриотизма» оказал поддержку в представлении Благовещенского Ионо-Яшезерского мужского монастыря на всероссийском форуме «Хранители храмов России». Об этом сообщили в группе проекта.

Уточняется, что главный волонтер и куратор проекта восстановления монастыря, Катя Кочубей, обратилась за помощью в создании видеосюжета о монастыре для выступления на конференции в Общественной палате России. Времени оставалось крайне мало — всего сутки.

В этот момент команда Спортивно-экологического клуба «Пилигрим», реализующая проект «Заповедная Карелия», как раз тестировала новое оборудование и программное обеспечение. Обращение Кати стало отличной возможностью проверить технику в деле и принести реальную пользу.

В кратчайшие сроки команда «Пилигрима» создала пробный видеосюжет, используя архивные съемки. На следующий день, с учетом правок, предоставленных Катей, видеоролик был доработан и буквально за несколько часов до начала форума был принят к трансляции.

«Нам было очень приятно принять участие в этом небольшом, но посильном для нас деле, через рассказ об одном из Заповедных уголков Карелии», — говорится в сообщении группы.