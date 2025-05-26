Виктор Россыпнов анонсировал строительство жилья для расселения аварийных домов

В Питкяранте и Петрозаводске завершено проектирование двух домов.

Оба дома будет строить компания «КарелСтройМеханизация», рассказал вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов в своем телеграм-канале. Проектирование она завершила еще до начала программы расселения аварийного жилья.

«В Петрозаводске это 9-этажный дом на 251 квартиру на улице Белинского. В Питкяранте — 5-этажный дом на улице 1-й Строительный квартал на 40 квартир», — уточнил чиновник

Строительство начнется в 3-м квартале этого года. Ввести дома в эксплуатацию планируют до конца следующего года.

Проектирование еще двух домов началось в Кондопоге.

Напомним, предыдущий этап программы расселения аварийного жилья был завершен 2023 года, на 2 года раньше намеченного срока. В новые дома въехали 8 тысяч жителей Карелии. Расселять аварийное жилье, признанное таковым после 2017 года, будут до 2030 года.