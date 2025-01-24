Виктор Россыпнов выехал в Питкяранту на место аварии водопровода

Серьезное происшествие оставило без воды десятки домов.

Министр строительства Карелии выехал по поручению главы республики в Питкяранту, чтобы проконтролировать процесс ликвидации аварии на городском водопроводе. Об этом Виктор Россыпнов сообщил в своем телеграм-канале.



«Труба повреждена на участке на улице Победы. Чтобы добраться до конкретного места требуется отключить электрокабель 6 кВ, питающий улицы Победы и Парковая. Котельная работает в параметрах — информация о ее отключении — ложная тревога. С 8 до 10 утра осуществлялась перенастройка одного из 4х насосов», — заявил министр.

Восстановительными работами на месте аварии руководит опытный и компетентный мастер МУПа Андрей Анкудинов.

Ранее писали о том, что для жителей Питкяранты организовали подвоз питьевой воды в нескольких местах города. В округе ввели режим ЧС.