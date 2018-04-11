Виктория Дайнеко показала фото, на котором весит на 10 кг больше, чем сейчас

Певица Виктория Дайнеко поделилась в своем микроблоге архивной фотографией. На ней, по признанию самой артистки, она весит намного больше, чем сейчас.

"Странно, но мне нравилось то время и то, как я выглядела, несмотря на то, что я была почти на 10 килограммов больше, чем я сегодня", — прокомментировала она снимок.

"Вика, вы всегда выглядите прекрасно", "Ты всегда красивая!", "Набирайте вес, Вика", "Потому что красота женская определяется не килограммами, а настроением и харизмой", "Не в килограммах счастье!" — прокомментировали интернет-пользователи.

Как отмечает портал Lady, 30-летняя Виктория Дайнеко не раз говорила, что довольна своим весом и не соблюдает диету. Однако летом 2017-го поклонники стали беспокоиться о здоровье певицы: на фото она показалась им излишне худой и бледной. Поначалу Виктория никак не реагировала на комментарии, но когда в Сети прозвучали обвинения в анорексии, она отметила: "У больных анорексией не бывает попы и ляшек. Пока мои на месте, и вы запросто можете спать спокойно".