Виктория Морозова поделилась секретами семейного счастья с Антоном Макарским

Певица и жена популярного актера, рассказала на радио "Комсомольская правда" о своих детях и секретах прочного брака.

Певица Виктория Морозова (ныне – Макарская) и актер Антон Макарский познакомились на мюзикле "Метро", в котором оба были заняты в главных ролях, отмечает КП.

"Антон тогда был даже не начинающий актер, он только вернулся из армии – красивый, кучерявый, - вспоминает жена Макарского. - И я благодарю бога, что он меня выбрал. Мне один мудрый человек как-то сказал: "Женщину всегда должен выбрать мужчина, тогда брак прочный, счастливый".

Артисты почти сразу стали жить вместе. А через некоторое время, посчитав, что Вика достойна лучшей жизни, Антон ушел. Денег едва хватало на съемное жилье, а Макарскому хотелось баловать вторую половину, обеспечивать семью. Как вспоминает Вика, чтобы вернуть мужа, ей пришлось забыть о гордости. Она до сих пор уверена, что гордость – враг счастья.

"Где есть гордыня, там любовь не живет. Зависть к успехам друг друга – у нас такого никогда не было и, я надеюсь, не будет", - делится Макарская.

13 лет Вика пыталась забеременеть, но не складывалось. Когда, казалось бы, были испробованы уже все средства и надежды не осталось, Вика неожиданно забеременела. В 2012 году 39-летняя Виктория и 36-летний Антон стали родителями. В израильской клинике у пары родилась дочь Мария.

"Скажу сразу: ЭКО не было. Суррогатных матерей тоже не было, - призналась Виктория. - Перед этим у меня в Москве были две попытки ЭКО, во время которых я чуть не умерла. Потом наступил переломный момент нашей жизни, когда мы с Антоном решили уповать на бога. Стали молиться, отменили ЭКО в Израиле, и через полгода я забеременела Машей. А еще через два года появился Ваня. Это два вымоленных ребенка. Врачи к их появлению не имеют никакого отношения. Это действительно чудо".

По словам жены Макарского, за годы в браке их чувства к друг другу не остыли.

"Три дня назад лежим мы с Антоном в постели, и я говорю: "Радость моя, вот у нас скоро будет 19 лет совместной жизни. И мы по-прежнему любим друг друга", - поделилась певица. - А меня все пугали: 10 лет - и все, тяга друг к другу уйдет. Потом мне говорили: вот 20 лет - и все… А у нас как-то все глубже и глубже становится. Многие спрашивают: в чем секрет нашего брака? Все просто: мы всегда идем друг другу навстречу".