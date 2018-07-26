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Новости. Общество
14:47, 26 Июля 2018

Вина Сегежского ЦБК в незаконной рубке леса не доказана

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Арбитражный суд Карелии отказался удовлетворить иск Минприроды к Сегежскому ЦБК с требованием возместить ущерб, нанесенный в результате незаконной рубки леса.

Как следует из материалов дела, сотрудники Медвежьегорского центрального лесничества в результате дистанционного мониторинга выявили в кварталах Повенецкого участкового лесничества факт использования лесов для выполнения работ по разработке месторождений полезных ископаемых на площади 0,44 га без разрешительных документов. Сумма причиненного ущерба составила 68 709 руб. При проведении осмотра какая-либо техника отсутствовала, работы не велись.

Минприроды предъявило претензии Сегежскому ЦБК, с которым заключен договор аренды для заготовки древесины.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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