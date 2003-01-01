Виновник аварии скрылся с места ДТП в Карелии

Пожарные поселка Эссойла оказали помощь при ДТП на автодороге «Петрозаводск — Суоярви».

Сегодня, 23 января, около 19:00, между 73 и 74 километрами автодороги «Петрозаводск — Суоярви» произошло дорожно-транспортное происшествие.

На место оперативно выехал личный состав пожарно-спасательной части № 70 по охране поселка Эссойла: три человека на автоцистерне.

Как сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности, авария произошла по касательной. Один из участников столкновения скрылся с места происшествия.

Пострадавших нет. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Ранее две женщины пострадали в ДТП на трассе «Сортавала».