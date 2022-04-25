Виновник ДТП на трассе в Карелии бросил двух пострадавших в перевернутом автомобиле

В Пряжинском районе вылетевший на встречную полосу автомобиль уехал с места аварии, его разыскивает ГИБДД.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшую серу, 5 мая, в 19:15 на 440 км федеральной автодороги «Сортавала» в ДТП пострадали два человека. По предварительным данным, водитель автомобиля Suzuki, избегая лобового столкновения с автомобилем, выехавшим на встречную полосу, допустил съезд в кювет. Машина перевернулась. В результате происшествия пострадал 24-летний водитель Suzuki и его 19-летняя пассажирка.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Автомобиль, выехавший на полосу встречного движения (предположительно Niva Chevrolet темно-синего цвета), скрылся с места Д. П. Водитель в ГИБДД о случившемся не сообщил, помощь пострадавшим не оказал.

Дорожные полицейские устанавливают личность водителя.

Ранее в Карелии женщина на иномарке выехала на «встречку» и отправила на больничную койку двух человек.