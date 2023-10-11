Виновник массового ДТП в Петрозаводске оставил на месте аварии бампер с госномером и скрылся

Дорожная авария с участием трех авто произошла днем 12 октября на улице Шотмана.

Как «Столице на Онего» сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Петрозаводска со ссылкой на предварительные данные, 12 октября, около 16.50, в районе дома № 20 по улице Шотмана водитель Daewoo Nexia выезжал со второстепенной дороги на главную и врезался в Ford.



Последний отбросило на встречный автомобиль Dodge. Водитель Nexia с места ДТП скрылся, в дорожную подицию не сообщил. Пострадавших нет.



По информации портала «ДТП Петрозаводска и Карелии», уехавший автомобилист нарушил ПДД, повернув налево, тогда как дорожные знаки в этом месте предполагают только правый поворот на Шотмана.



На месте аварии виновник оставил бампер с госномером. Момент ДТП запечатлели камеры компаний «Ситилинк» и Sampo.ru.







