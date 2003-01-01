Виновник смертельного ДТП в Медвежьегорском районе был пьян

Съехавший в кювет молодой водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
23-летний водитель, ставший виновником смертельного ДТП в Медвежьегорском районе, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в МВД Карелии.
— Медицинское освидетельствование водителя ВАЗ-2106 показало 1.12 промилле, — отметили в ведомстве.
Согласно ст. 12.8 КоАП РФ, в 2025 году показатель допустимого уровня алкоголя в крови человека, который садится за руль транспортного средства, составляет 0,3 промилле.
Напомним, сегодня, 13 сентября, на 77 км трассы Медвежьегорск — Великая Губа молодой водитель, двигаясь в направлении посёлка Толвуя, не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В результате аварии 18-летний пассажир скончался на месте, 43-летнему пассажиру, получившему травмы различной степени тяжести, потребовалась госпитализация. Пострадавший был доставлен в Медвежьегорскую ЦРБ.