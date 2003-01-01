Виновник смертельного ДТП в Медвежьегорском районе взят под стражу до 12 ноября

Избрана мера пресечения 23-летнему водителю ВАЗа, по вине которого один человек погиб, один получил травмы.
Медвежьегорский суд рассмотрел ходатайство следствия в отношении 23-летнего водителя. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
- 13 сентября около 16 часов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортными средствами, обвиняемый превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. После чего с места ДТП он скрылся, - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Карелии.
Напомним, медицинское освидетельствование водителя ВАЗ-2106 показало 1.12 промилле. Согласно ст. 12.8 КоАП РФ, в 2025 году показатель допустимого уровня алкоголя в крови человека, который садится за руль транспортного средства, составляет 0,3 промилле.
В результате ДТП 18-летний пассажир погиб, 43-летнему пассажиру, получившему травмы различной степени тяжести, потребовалась госпитализация в «Медвежьегорскую ЦРБ».
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок по 12 ноября включительно.