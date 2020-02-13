Виновника смертельного ДТП в Карелии приговорили к 7 годам колонии

Жителя Карелии осудили за смертельное ДТП, произошедшее 31 августа, сообщили на сайте Костомукшского городского суда.

Напомним, в Костомукше, в районе дома № 33 по улице Калевалы около 22.10 пьяный водитель ВАЗ-2106 сбил трёх пешеходов, двигающихся в попутном направлении по краю проезжей части. 43-летняя женщина скончалась на месте. Двух пешеходов госпитализировали. Виновник ДТП скрылся с места преступления.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 7 лет в колонии общего режима. Также судом удовлетворены гражданские иски близких погибшей и пострадавших в ДТП на общую сумму 4,65 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.