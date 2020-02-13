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Виновника смертельного ДТП в Карелии приговорили к 7 годам колонии

Новости. Криминал
13:09, 14 Февраля 2020
фото: © МЧС Карелии
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Жителя Карелии осудили за смертельное ДТП, произошедшее 31 августа, сообщили на сайте Костомукшского городского суда.

Напомним, в Костомукше, в районе дома № 33 по улице Калевалы около 22.10 пьяный водитель ВАЗ-2106 сбил трёх пешеходов, двигающихся в попутном направлении по краю проезжей части. 43-летняя женщина скончалась на месте. Двух пешеходов госпитализировали. Виновник ДТП скрылся с места преступления. 

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 7 лет в колонии общего режима. Также судом удовлетворены гражданские иски близких погибшей и пострадавших в ДТП на общую сумму 4,65 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-02-14 15:39:51
Это все кончно да.
Но уроком в эпоху клипового сознания это стопудово не станет. :) у нас же торжество свободы, правда субъекты кто и от чего мне, например, неясны. Наверно всех от мрачного, гнетущего дотошностью разума, который я, будучи мракобесом, по-старинке считаю светлым :) дык с меня станется :)
Koira
2020-02-14 13:42:04
Мало, двух детей без матери оставил пьяньчуга
Гость
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