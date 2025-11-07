Виновный в смертельном ДТП в Карелии попытался оспорить приговор

Суд вынес приговор водителю, по вине которого погибла пассажир его автомобиля.

Авария произошла 10 апреля 2025 года на участке автодороги А-121 «Сортавала» в Питкярантском муниципальном округе. Водитель, управляя технически исправным автомобилем «Киа Спектра» , не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с двигавшимся попутно автомобилем марки «Скания», совершавшим поворот налево. В результате пассажир управляемого им автомобиля погибла.

Учтя смягчающие обстоятельства, в том числе наличие ребенка, суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с невозможностью заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Мужчина попытался оспорить решение, но суд высшей инстанции оставил решение без изменения.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, авария произошла на съезде на автодорогу к поселку Импилахти. Погибла пассажирка легкового автомобиля 1979 года рождения. Водителя,1978 года рождения, госпитализировали.