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"Винтажный Цех" в Петрозаводске подготовил подарки к 8 марта (ФОТО)

Новости. Общество
11:51, 01 Марта 2020
фото: © Николай Смирнов/ "Столица на Онего"
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Сегодня с 11.00 до 17.00 работает "Винтажный Цех" на улице Дзержинского.

Арт-барахолка открыта для всех желающих в "Культуре" на ул. Дзержинского, 3.

29 февраля фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов сходил на ярмарку подарков.



"Среди хэндмэйда, например, можно купить букет из мыла в форме тюльпанов, косметику, авторскую посуду... Много еды: крем-мёд и обычный мёд, варенье, урбеч и даже сыры и творог ручной работы. Ну а в "барахолочной" части – пластинки, кассеты, монеты и деньги времён СССР, винтажные будильники и плёночные фото", – рассказал Николай.

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