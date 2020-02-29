"Винтажный Цех" в Петрозаводске подготовил подарки к 8 марта (ФОТО)

Сегодня с 11.00 до 17.00 работает "Винтажный Цех" на улице Дзержинского.

Арт-барахолка открыта для всех желающих в "Культуре" на ул. Дзержинского, 3.

29 февраля фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов сходил на ярмарку подарков.





"Среди хэндмэйда, например, можно купить букет из мыла в форме тюльпанов, косметику, авторскую посуду... Много еды: крем-мёд и обычный мёд, варенье, урбеч и даже сыры и творог ручной работы. Ну а в "барахолочной" части – пластинки, кассеты, монеты и деньги времён СССР, винтажные будильники и плёночные фото", – рассказал Николай.