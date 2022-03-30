Винтажный цех вновь открылся в Петрозаводске и ждет своих покупателей

Арт-барахолка работает в Agriculture club на улице Коммунальной, 20Б.
Винтажный цех работает второй день в Agriculture club. Сегодня покупателей ждут до 17.00, сообщается в паблике Agriculture club.
Организаторы гарантируют творческую атмосферу, интересные товары и встречу с прекрасными людьми.
Фото "Рики-Тики Тави" с барахолки смотрите здесь.
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