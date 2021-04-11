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Вину за банкротство хлебокомбината в Карелии возложили на бывшего гендиректора

Новости. Экономика
12:06, 12 Апреля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Владимир Смирнов
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Арбитражный суд Карелии завершил дело о банкротстве ОАО "Беломорский хлебокомбинат", материалы дела раскрывают подробности, что произошло с одним из ведущих предприятий района.

В суде было установлено, что к 2017 году у хлебозавода появились долги перед налоговой службой и другими кредиторами.  Тогда его гендиректор и основной учредитель создал другое юридическое лицо – ООО "Беломорский хлебокомбинат". Новое предприятие выкупило или получило в аренду имущество ОАО и продолжало работать.

Бывший руководитель "достоверно знал о неудовлетворительном экономическом состоянии ОАО "Беломорский хлебокомбинат" по результатам работы за первый квартал 2017 года, вместе с тем не предпринял мер к погашению задолженности, не обратился в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом, а фактически осуществил действия по созданию на базе акционерного общества нового общества с ограниченной ответственностью с таким же названием и с таким же видом деятельности", - говорится в судебном решении.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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