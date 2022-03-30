Вину за половину потопов на улицах Петрозаводска власти возложили на жильцов частного сектора

Многие случаи затопления территорий Петрозаводска весенними паводками, объясняются тем, что собственники частных домов не очищают дренажные системы.

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации города руководитель Единой дежурно-диспетчерской службы Вадим Измайлов.

«Наиболее часто поступают обращения от частных собственников дренажных сетей, которые принимают недостаточные меры к содержанию и очистке сетей», — сказал Измайлов.

По его словам, за неделю поступило 19 обращений о затоплении территорий. Из них 9 были связаны с неисправностями дренажных систем.

Измайлов заверил, что власти Петрозаводска помогают собственникам частного жилья в очистке и замене дренажных труб.