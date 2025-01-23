Виражами юных горнолыжников Карелии предложили восхищаться онлайн

Стартовало Первенство Карелии по сноуборду.

На горнолыжной базе Медвежьегорской спортивной школы имени Ф.М. Терентьева стартовало Первенство Карелии по сноуборду, рассказали в паблике учреждения.

Накануне спортсмены соревновались в дисциплине «параллельный слалом», сообщили в источнике.

А 25 и 26 января (6+) здесь также будет проводиться Первенство Карелии по горнолыжному спорту в дисциплинах «комбинация» и «слалом-гигант».

Ход соревнований можно смотреть в прямом эфире.