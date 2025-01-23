Виражами юных горнолыжников Карелии предложили восхищаться онлайн

Стартовало Первенство Карелии по сноуборду.
На горнолыжной базе Медвежьегорской спортивной школы имени Ф.М. Терентьева стартовало Первенство Карелии по сноуборду, рассказали в паблике учреждения.
Накануне спортсмены соревновались в дисциплине «параллельный слалом», сообщили в источнике.
А 25 и 26 января (6+) здесь также будет проводиться Первенство Карелии по горнолыжному спорту в дисциплинах «комбинация» и «слалом-гигант».
Ход соревнований можно смотреть в прямом эфире.
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