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Виртуальная выставка армейских часов пройдет в Петрозаводске

Новости. Общество
18:20, 22 Февраля 2022
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

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Городской дом культуры готовит виртуальную выставку армейских часов ко Дню защитника Отечества.

Городской дом культуры запустил новый онлайн-проект — выставку часов «У времени в гостях». Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска. В преддверии 23 февраля организаторы готовят виртуальную экспозицию, посвященную празднику.

Жителей Петрозаводска приглашают пополнить выставку снимками армейских часов из домашних коллекций: командирскими, памятными, военными, офицерскими, трофейными, ветеранскими юбилейными или современными «милитари». К фотографиям предлагают написать короткую историю об экспонате. 

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