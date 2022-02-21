Виртуальная выставка армейских часов пройдет в Петрозаводске

Городской дом культуры готовит виртуальную выставку армейских часов ко Дню защитника Отечества.

Городской дом культуры запустил новый онлайн-проект — выставку часов «У времени в гостях». Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска. В преддверии 23 февраля организаторы готовят виртуальную экспозицию, посвященную празднику.

Жителей Петрозаводска приглашают пополнить выставку снимками армейских часов из домашних коллекций: командирскими, памятными, военными, офицерскими, трофейными, ветеранскими юбилейными или современными «милитари». К фотографиям предлагают написать короткую историю об экспонате.