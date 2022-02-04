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Виртуальный военный врач завладел сердцем и деньгами пенсионерки из Петрозаводска

Новости. Криминал
10:29, 09 Февраля 2022
фото: © mgorod.kz

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В Петрозаводске пенсионерка перевела интернет-возлюбленному 700 тысяч рублей, чтобы увидеть его наяву, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Петрозаводска возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Поводом стало заявление 67-летней жительницы города.

В своем заявлении пенсионерка указала, что три недели назад в популярной социальной сети познакомилась с иностранцем. Мужчина представился военным врачом, работающим далеко за пределами России. Он сообщил, что не имеет финансовых проблем, жены и детей. Он написал, что ищет спутницу жизни из России.

С первого письма потенциальный жених проявил заинтересованность в общении и заявил о желании встретиться лично в ближайшем будущем. Заявительница поверила в серьёзность его намерений. Стремительное виртуальное общение привело к тому, что вскоре друг по переписке высказал готовность приехать в Карелию на некоторое время.

Единственная сложность, которая удерживала его от самостоятельной покупки билетов и оплаты других расходов – временные проблемы с банковским счетом. Жених-иностранец предложил петрозаводчанке помочь ему с оплатой и предоставил контактные данные своего юриста. Через некоторое время тот, в свою очередь, направил петрозаводчанке в той же социальной сети номер банковского счета. По словам нового знакомого, необходимую сумму для поездки – около 9 000 долларов США он вернёт полностью по приезду.

Для того, чтобы встреча состоялась, петрозаводчанка оформила кредит, присоединила к нему часть своих сбережений и перевела 688 000 рублей на указанный ей счёт. Новый знакомый, получив перевод, не стал спешить с покупкой билетов. В это же время близкие родственники заявительницы обратили внимание на количество времени, которое она проводит в сети и заинтересовались кругом виртуальных знакомств. Узнав о крупном денежном переводе, они же настояли на обращении в полицию.

Полиция Карелии напоминает о необходимости соблюдения правил финансовой безопасности в сети интернет! Помните, что новый знакомый, которого вы не знаете лично, может преследовать совершенно другие цели.

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