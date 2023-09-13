Вирус сразил целый класс в начальной школе в Петрозаводске

Четвероклассников в школе №26 отправили на карантин.

Острая респираторная вирусная инфекция стала причиной закрытия на карантин 4 класса в школе №26. Дети заболели один за другим. Все младшеклассники страдают от насморка, боли в горле и кашля. Об этом сообщает «Московский комсомолец в Карелии».

«Педиатры говорят, это в этом году вот такой респираторный вирус идёт», - рассказала читательница «МК в Карелии».

Ранее сообщалось, около 400 человек привились от гриппа в мобильных пунктах Петрозаводска.