Вирус сразил целый класс в начальной школе в Петрозаводске

Четвероклассников в школе №26 отправили на карантин.
Острая респираторная вирусная инфекция стала причиной закрытия на карантин 4 класса в школе №26. Дети заболели один за другим. Все младшеклассники страдают от насморка, боли в горле и кашля. Об этом сообщает «Московский комсомолец в Карелии».
«Педиатры говорят, это в этом году вот такой респираторный вирус идёт», - рассказала читательница «МК в Карелии».
Ранее сообщалось, около 400 человек привились от гриппа в мобильных пунктах Петрозаводска.
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