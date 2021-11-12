Вирусолог назвал способ убедиться в полном выздоровлении от COVID-19

Какие анализы могут подтвердить полное выздоровление человека от COVID-19 и отсутствие коронавируса в его организме, рассказал доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов.

Отрицательный результат ПЦР-теста не гарантирует, что перенесший COVID-19 человек полностью выздоровел и его организм до конца освободился от коронавируса, отметил в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. По его словам, лучше сначала сдать пробу из носоглотки, а потом — анализ крови.

«Если давать гарантию COVID-free (после перенесенного заболевания, — ред.), надо сдавать ПЦР два раза с интервалом, например, три дня. Еще один путь — когда ПЦР в носоглотке окончательно стал отрицательным, проверить ПЦР в крови. Это будет дополнительная гарантия, что коронавируса (в организме, — ред.) уже нет», — уточнил Сергей Нетесов.

Еще желательно проверить уровень антител, продолжил вирусолог.

«Самое лучшее, когда хороший уровень антител класса IgG и нет антител класса IgM. Это означает, что острая инфекция прошла минимум месяц назад. Если уровень IgM все еще высокий, это означает, что вирус, вполне возможно, еще циркулирует. Дело в том, что проба на ПЦР, взятая из носоглотки, определяет наличие вируса в носоглотке. Из носоглотки, как известно, вирус довольно быстро уходит: он может уйти в легкие, в кровь, в кишечник. Тогда, если вирус еще в организме циркулирует, то образование антител класса IgM им стимулируется», — объяснил Сергей Нетесов.

При этом важно не забывать о риске повторного заражения, сказал он. Кардинально снизить вероятность заболевания и предотвратить тяжелое течение COVID-19 можно с помощью вакцинации.