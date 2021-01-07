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Вирусолог назвал идеальный период вакцинации для переболевших COVID-19

Новости. Общество
20:40, 07 Января 2021
фото: © Игорь Онучин/ТАСС
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Россиянам, переболевшим коронавирусом, нужно проходить вакцинацию от COVID, когда количество тел снижается до показателей "серой зоны".

Об этом URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов.

По словам вирусолога, производители тестов на антитела к коронавирусу используют разную шкалу для определения иммунитета, но у всех них есть показатель, который называется "серой зоной". "Когда количество антител будет близко к серой зоне, тогда самое подходящее время для вакцинации. Тогда переболевание послужит бустом, такой платформой, после которой прививка даст даже лучшие результаты", — отметил Чепурнов.

Он также уточнил, что наличие антител в организме необходимо проверять с периодичностью в полтора месяца, так как постепенно их число сокращается. Эксперт также предупредил, что пока у человека высокий уровень антител, лучше не ставить прививку от COVID-19, так как она может оказаться неэффективной.

По мнению заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, члена-корреспондента РАН Сергея Нетесова, переболевший коронавирусом человек защищен от вируса не меньше, чем вакцинировавшийся. "Ведь вакцинация — это фактически лишь имитация заражения вирусом. Если у человека есть значительный титр антител, превышающий пороговое значение в 3-4 раза, он защищен никак не меньше, чем тот, кто прошел вакцинацию. Ну, а измерять иммунитет одним лишь титром антител не стоит: ведь есть еще и клеточный иммунитет, и клетки иммунной памяти, и далеко не всегда их наличие коррелируют с титром антител. Так что окончательный ответ на это дадут только время и наблюдения за вакцинированными и достоверно переболевшими", — заключил он.

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