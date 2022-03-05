Visa и Mastercard объявили о приостановке всех операций в России

Все транзакции по картам этих платежных систем, выпущенным в России, больше не будут доступны за пределами страны, сообщает РБК.

Visa приостанавливает все операции в России, сообщается на сайте международной платежной системы. Все транзакции по картам Visa, выпущенным в России, больше не будут доступны за пределами страны, а любые карты Visa, выпущенные финансовыми учреждениями за пределами России, больше не будут работать в России. Это произойдет в ближайшие дни, сообщает РБК.

Карты Visa, выпущенные любыми российскими банками, перестанут работать за границей, в иностранных магазинах, в кошельках Apple Pay и Google Play.

Об аналогичном решении объявили и в Mastercard. «Карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться Mastercard. И любая карта Mastercard, выпущенная за пределами страны, не будет работать в российских магазинах или банкоматах», - сообщила международная платежная система.

В Сбербанке РБК сообщили, что решение Visa и Mastercard не повлияет на работу карт банка этих платежных систем внутри страны. Клиенты смогут снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться в магазинах, в том числе российских интернет-магазинах. «Это возможно потому, что на территории России все платежи проходят через отечественную систему НСПК [Национальная cистема платежных карт] и независимы от иностранных платежных решений», - пояснили в банке.

Платежи за границей и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт, выпущенных Visa и MasterCard, будут ограничены. В Сбере порекомендовали россиянам, находящимся за рубежом, заранее снять достаточное количество денег и внести предоплату за отели и билеты. «В ряде стран принимаются карты платежной системы Мир (Турция, ОАЭ, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Южная Осетия, Абхазия, Кипр)», - напомнили там.

«Несколько дней (полагаем, 3 дня точно) - все будет работать как обычно. Покупки будут проходить по всему миру», - говорится в сообщении Альфа-Банка в Telegram. Затем карты банка Visa и Mastercard будут работать только в России. В Альфа-Банке также посоветовали тем, кто сейчас за рубежом, снять наличные.