Visa и MasterCard запустят сервис для перевода денег с карты на карту в разных банках

Visa и MasterCard в ближайшее время намерены запустить сервис, который позволит переводить деньги с карты на карту клиентам разных банков, сообщает газета "Ведомости".

Чтобы система заработала, телефонный номер клиента и связанный с ним номер карты будут передаваться в специальное хранилище. Чтобы перевести деньги, необходимо ввести мобильный получателя, а номер карты проставится автоматически.

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