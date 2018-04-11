09:18, 11 Апреля 2018
Visa и MasterCard запустят сервис для перевода денег с карты на карту в разных банках
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Visa и MasterCard в ближайшее время намерены запустить сервис, который позволит переводить деньги с карты на карту клиентам разных банков, сообщает газета "Ведомости".
Чтобы система заработала, телефонный номер клиента и связанный с ним номер карты будут передаваться в специальное хранилище. Чтобы перевести деньги, необходимо ввести мобильный получателя, а номер карты проставится автоматически.
Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".
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