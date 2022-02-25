Виски и кофе на выходных стали добычей юного жителя Карелии

Росгвардейцы задержали жителя Сегежи, дважды обворовавшего сетевой магазин.

Как сообщили в Росгвардии Карелии, сотрудники Сегежского отдела вневедомственной охраны в выходные выехали по тревоге в сетевой магазин — администратор рассказал, что посетитель пытался пройти мимо кассы с семью банками кофе, спрятанными в рюкзак. На выходе любителя кофе остановили.

Как выяснилось, 23 февраля этот мужчина уже наведывался в магазин, прихватив с собой несколько бутылок виски. В тот раз нарушителю удалось уйти. Общая сума ущерба составила около 4 тысяч рублей.

Росгвардейцы выяснили, что бесплатный виски и кофе полюбил 20-летний сегежанин. Местного жителя задержали и доставили в районное отделение полиции.