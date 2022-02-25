890x80
Реклама
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
25.02.2022 17:25
С праздником Масленицы!
Сегодня 08:30
Карельские хирурги спасли пострадавших в страшной аварии под Петрозаводском 7
27.02.2022 12:02
Путин приказал перевести силы сдерживания РФ в особый режим боевого дежурства 46
27.02.2022 17:11

Виски и кофе на выходных стали добычей юного жителя Карелии

Новости. Общество
09:49, 28 Февраля 2022
фото: © Управление Росгвардии по Республике Мордовия

Новости партнеров

Росгвардейцы задержали жителя Сегежи, дважды обворовавшего сетевой магазин.

Как сообщили в Росгвардии Карелии, сотрудники Сегежского отдела вневедомственной охраны в выходные выехали по тревоге в сетевой магазин — администратор рассказал, что посетитель пытался пройти мимо кассы с семью банками кофе, спрятанными в рюкзак. На выходе любителя кофе остановили.

Как выяснилось, 23 февраля этот мужчина уже наведывался в магазин, прихватив с собой несколько бутылок виски. В тот раз нарушителю удалось уйти. Общая сума ущерба составила около 4 тысяч рублей.

Росгвардейцы выяснили, что бесплатный виски и кофе полюбил 20-летний сегежанин. Местного жителя задержали и доставили в районное отделение полиции.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.02.2022, 09:26
АЗС в Карелии безостановочно переписывают ценники
22.02.2022, 15:21
Администрация Петрозаводска подала в суд на одного из крупнейших застройщиков жилья
26.02.2022, 14:47
Магазин в Петрозаводске отказался принимать у экс-депутата Заксобрания Карелии оплату по банковской карте
25.02.2022, 14:53
Поезд «Москва-Петрозаводск» отменили на целый месяц
21.02.2022, 19:23
Следствие в Петрозаводске пытается опознать расчлененный труп по татуировке
22.02.2022, 15:57
Власти Карелии определили места размещения беженцев с Донбасса

Аналитика

25.02.2022 10:15
Обществоведение
Как строили воздушную линию электропередачи от Ондской ГЭС до подстанции Петрозаводская 2
Новую энергомагистраль, которая проходит по территории Мурманской области, Республики Карелия и Ленинградской области, возвели в сжатые сроки.
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 12
22.02.2022 17:30
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 6
21.02.2022 13:09
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 9
21.02.2022 09:51
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
18.02.2022 17:33
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2022 17:36
Без политики
Подъезд или парадная?
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов.
От угля до цифровой тепловой сети — 60 лет
24.02.2022 14:44
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
22.02.2022 09:27
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»