Виталий Красулин и Лариса Подсадник получили госнаграды за высокие достижения перед Карелией

Глава Карелии Артур Парфенчиков вручил госнаграды Виталию Красулину и Ларисе Подсадник за заслуги перед республикой.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал 23 июня Указ о награждении государственными наградами председателя комитета Заксобрания по бюджету и налогам, предпринимателя, управляющего ООО «Карбон Шунгит» Виталия Красулина и заместителя премьер-министра по социальным вопросам правительства РК Ларисы Подсадник.

Госнаграды Виталию Красулину и Ларисе Подсадник вручены за высокие достижения и заслуги перед республикой и ее жителями в экономической, социально-культурной, государственной, муниципальной и общественной деятельности, в области развития законодательства, культуры, искусства, спорта, воспитания , просвещения.

А кто получил звание Заслуженного работника культуры РК, читайте в материале «Московского комсомольца в Карелии».