Витамин D и отказ от спиртного: вирусолог рассказал об укреплении иммунитета осенью

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, какие меры для укрепления иммунитета следует принимать осенью.

"Нужно тщательно соблюдать противоэпидемические мероприятия, помнить о том, что нужно дистанцирование, что нужно в людных местах пользоваться масками, что нужно чаще мыть руки, обрабатывать их дезинфицирующими жидкостями… Если можно, работать на удалёнке, если есть возможность — соблюдать самоизоляцию. Но при этом нужно, конечно, гулять, стараясь не контактировать с другими людьми, делать физические упражнения — это важно", — рассказал Альтштейн изданию RT.

Вирусолог отметил, что сейчас довольно важно употреблять витамин D.

По мнению некоторых учёных, он может повысить устойчивость к коронавирусу, добавил Альтштейн.

По словам эксперта, также полезны закаливание, полноценное питание, хороший сон и отказ от употребления алкоголя.

"Это главные приёмы, чтобы человек был в тонусе и сопротивлялся инфекции. Правильный образ жизни и соблюдение таких противоэпидемических мер помогают не только против коронавируса, но и против других вирусов дыхательных путей", — пояснил специалист.

Ранее врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала RT о продуктах, необходимых для поддержания иммунитета в течение осеннего периода.