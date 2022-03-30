Вице-премьер Дмитрий Родионов расскажет о поддержке предприятий Карелии в условиях санкций

Заместитель премьер-министра правительства республики по вопросам экономики Дмитрий Родионов ответит на вопросы предпринимателей онлайн.
В рамках проекта «Объясняем.РФ» 21 апреля в 18:20 начнется трансляция прямого эфира с участием вице-премьера по вопросам экономики.
Как республика поддержит предприятия в условиях внешних санкций? На этот и другие вопросы ответит Дмитрий Родионов.
Свои вопросы можно оставить в официальном паблике правительства Карелии.
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