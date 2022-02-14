Вице-премьер Карелии назвала «потрясающей идеей» блюда в «наркомовском стиле» в новом кафе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Кафе планируется открыть в бывшем здании Наркомата иностранных дел Карело-Финской ССР.

После завершения восстановительных работ в бывшем здании детской поликлиники на проспекте Ленина в Петрозаводске разместятся кафе и гостиница на 60 мест. Об этом сообщил собственник исторического здания Чеслав Скрипин во время посещения объекта главой Карелии Артуром Парфенчиковым. По словам Скрипина, гостиница рассчитана на двух-трехместные номера средней ценовой категории.

Во время осмотра деревянного здания вице-премьер Карелии Лариса Подсадник напомнила губернатору, что в советские времена в здании располагался Наркомат иностранных дел Карело-Финской С. Р. Подсадник назвала «потрясающей идеей», если в новом кафе будут подавать блюда в «наркомовском стиле».

Сам глава Карелии остался доволен увиденным. «Главное — удалось воссоздать исторический облик архитектурного шедевра, потому что это одно из самых красивых зданий центра города», — заявил Артур Парфенчиков журналистам.

Напомним, бывшее здание детской поликлиники было построено в 1934–1935 годах для администрации треста «Карелдрев». Позднее в здании располагались Наркомат иностранных дел Карело-Финской ССР, городской комитет ВКП (б) и райком ВЛКСМ. В 1946-47 годах бревенчатое здание было обшито снаружи с отделкой декоративными деталями и получило свой законченный облик, а с 1960 года в нем размещалась детская поликлиника №1. В «нулевые» историческое здание пережило несколько поджогов, а нынешние восстановительные работы начались в нем в 2020 году.