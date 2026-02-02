Вице-премьер Карелии объяснил, почему после капремонта кровли у дома остаются долги

Вице-премьер Карелии объяснил, как работает система капремонта жилых домов

В Карелии продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов (МКД). Однако у многих собственников жилья после проведения работ, например, по замене кровли, возникает закономерный вопрос: почему у их дома возникает задолженность перед Фондом капитального ремонта. Ответ дал в своем телеграм-канале вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов.

— Капитальный ремонт производится только на средства, собранные собственниками. На текущий момент домами, в зависимости от площади, собрано от 2 до 4 млн рублей. Ремонт же одной только крыши стоит в несколько раз больше.

Виктор Россыпнов привел конкретные примеры.

· г. Кемь, 27-квартирный дом. Накоплено собственных средств: 1,9 млн рублей. Предварительная смета на ремонт скатной кровли: около 10 млн рублей.

· г. Кондопога, 16-квартирный дом. Накоплено: 1,5 млн рублей. Стоимость работ по крыше: 3,2 млн рублей.

· г. Петрозаводск, 120-квартирный дом. Накоплено: 3,5 млн рублей. Замена кровли оценивается в 12,5 млн рублей.

Недостающую сумму на ремонт крыши конкретного дома Фонд выделяет из средств, собранных со всех домов, участвующих в программе. И эти выделенные средства не являются безвозмездной субсидией. Фактически, дом получает аванс.

— Эти средства надо будет вернуть в виде взносов, чтобы и их дома тоже можно было отремонтировать. Строго говоря, это долг даже не перед Фондом, а перед собственниками, чьи деньги были взяты авансом. Следующие ремонты планируются после того, как потраченные средства будут возмещены, то есть дом рассчитается за сделанный в нем ремонт, — пояснил Виктор Россыпнов.

Ускорить капремонт можно. На общем собрании жильцы могут принять решение об увеличении размера ежемесячного взноса на капремонт. Это позволяет быстрее накапливать средства на отдельном счёте дома и, как следствие, раньше и в большем объёме проводить необходимые работы. Такие примеры есть, уточнил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске обновят десятки многоквартирных домов, заменят лифты и крыши.