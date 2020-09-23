Вице-премьер Карелии оценила последствия отмены санкций для должников за услуги ЖКХ

Просроченная задолженность населения Карелии за услуги ЖКХ выросла в 2020 году из-за решения правительства России приостановить штрафные санкции к должниками на период пандемии коронавируса.

Об этом сообщила вице-премьер Карелии Оксана Чебунинина на сегодняшнем заседании правительства, посвященном вопросам проведения отопительного сезона.

По ее словам, общая задолженность потребителей за коммунальные услуги в Карелии составляет около 3,5 млрд рублей, и эта сумма растет, в основном, за счет населения.

"Имеется рост просроченной задолженности, так как штрафные санкции (к должникам – прим. ред.) отменены", - сказала Чебунина.

Почему глава республики считает это оправданным, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".