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Вице-премьер Карелии оценила последствия отмены санкций для должников за услуги ЖКХ

Новости. Общество
11:39, 24 Сентября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин
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Просроченная задолженность населения Карелии за услуги ЖКХ выросла в 2020 году из-за решения правительства России приостановить штрафные санкции к должниками на период пандемии коронавируса.

Об этом сообщила вице-премьер Карелии Оксана Чебунинина на сегодняшнем заседании правительства, посвященном вопросам проведения отопительного сезона.

По ее словам, общая задолженность потребителей за коммунальные услуги в Карелии составляет около 3,5 млрд рублей, и эта сумма растет, в основном, за счет населения.

"Имеется рост просроченной задолженности, так как штрафные санкции (к должникам – прим. ред.) отменены", - сказала Чебунина.

Почему глава республики считает это оправданным, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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баян
2020-09-24 12:20:09
Можно было бы и списать с народа эти долги меньше выведут в офшоры
zanoza
2020-09-24 12:05:39
Лучше бь оценила непомерные тарифы на услуги ЖКХ, особенно на тепло.
новый
2020-09-24 11:54:35
Они и не собирались платить.
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