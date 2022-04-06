Вице-премьер Карелии оценила влияние роста цен на порции в школьных столовых

Подорожание продуктов не повлияет на качество и количество школьного питания, заявила вице-премьер правительства Карелии Лариса Подсадник.
Как сообщили в пресс-службе правительства, Подсадник ответила на обращения родителей детей, обеспокоенных тем, как будет складываться ситуация с бесплатным питанием.
«Я бы хотела, чтобы все родители это услышали: питание останется в прежнем объеме, и оно как было, так и будет бесплатным», — приводит пресс-служба слова вице-премьера.
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