Вице-премьер Карелии оценила влияние роста цен на порции в школьных столовых

Подорожание продуктов не повлияет на качество и количество школьного питания, заявила вице-премьер правительства Карелии Лариса Подсадник.

Как сообщили в пресс-службе правительства, Подсадник ответила на обращения родителей детей, обеспокоенных тем, как будет складываться ситуация с бесплатным питанием.

«Я бы хотела, чтобы все родители это услышали: питание останется в прежнем объеме, и оно как было, так и будет бесплатным», — приводит пресс-служба слова вице-премьера.