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Вице-премьер Карелии ответил на вопрос о возможности национализации иностранных предприятий

Новости. Экономика
14:10, 16 Марта 2022
фото: pixabay

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Предприятия Карелии, которые входят в состав иностранных компаний, продолжают работать, и власти республики пока не ставят вопрос об их национализации.

Об этом в интервью «Столице на Онего» сообщил заместитель председателя правительства республики Дмитрий Родинов.

Идея национализации или введения внешнего управления для иностранных компаний, объявивших об уходе из России, обсуждается на федеральном уровне.

«Пока мы вопрос так не ставим, но если эти предприятия заявят о прекращении деятельности, и это будет грозить массовыми увольнениями работников, то мы будем эти механизмы применять», — сказал Родионов.

По его словам, ни одно из предприятий с иностранным участием в Карелии не прекратило работу.

«Все предприятия работают, никаких уведомлений о выходе в простой от них мы не получали. На территории республики 12 системообразующих предприятий являются компаниями с иностранным участием. Например, финская компания Stora Enso прекратила поставку технологической щепы из Карелии в Финляндию, но ни одно из ее предприятий в Карелии не выведено в полный простой, несмотря на снижение объемов производства и прекращение заготовки леса.   И, кстати, прекращение поставок технологической щепы даже дало позитивный эффект.  Вся щепа пошла на Питкярантский целлюлозный завод, и он частично решил вопрос сырьевого обеспечения своего производства по варке целлюлозы. Напомню, что продукция завода настолько уникальна, что сегодня ее ничем не заменить на европейских рынках, поэтому поставки продолжают осуществляться», — сказал Родионов.

По его словам, санкции оказали влияние на работу не только компаний с иностранным участием, но и большинства предприятий Карелии. Одни столкнулись с проблемами экспорта, другие — с поставками импортного оборудования, комплектующих и расходных материалов.

Какие меры принимают власти республики, чтобы не допустить остановки производств, читайте в полном тексте интервью.

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