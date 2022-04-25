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Вице-премьер Карелии рассказал, как снизились цены на основные продукты питания

Новости. Общество
10:41, 26 Апреля 2022
фото: © Артем Геодакян/ТАСС

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Произошедшее в марте резкое повышение цен на определенные группы товаров в Карелии, к концу апреля сменилось их снижением.

Об этом сообщил заместитель председателя правительства республики Дмитрий Родионов в ходе трансляции в группе «Объясняем. Республика Карелия» ВКонтакте.

«Можно уже с уверенностью сказать, что цены на основные продовольственные группы и непродовольственные снижаются. Например, за последнюю неделю цена на килограмм сахара в наших розничных отделах торговых сетей снизилась практически на 3 рубля, на 4 рубля упала стоимость гречки, на более чем 7 рублей упала стоимость масла рафинированного. «И такая же ситуация происходит по непродовольственным товарам», — сказал Родионов.

По его словам, всплеск цен, в основном, объяснялся ажиотажным спросом.

«Серьезное повышение цены было вызвано не столько рыночным ценообразованием, инфляционными процессами, сколько таким понятием, как ажиотажный спрос. В основе ажиотажного спроса есть разные факторы, в том числе, и некий информационный вброс о том, что в ближайшее время на определенные виды товаров может возникнуть дефицит. Как правило, это по товарам длительного хранения. Мы прекрасно видим, как получилось с сахаром. После того, как появился на него повышенный спрос, оптовые базы крупнейших поставщиков сахара стали придерживать у себя на складах товар в ожидании того, что в ближайшее цена вырастет и можно будет его продать дороже», — пояснил вице-премьер.

Он отметил, что справиться с ажиотажным спросом и ростом цен удалось, в том числе, усилиями прокуратуры и антимонопольной службы.

«Все это повлекло за собой очень серьезные проверки… Были зафиксированы факты искусственного завышения цены, были зафиксированы факты искусственного сдерживания товаров на складских базах. И сегодня в результате этой работы на федеральном уровне и работы, которая была проведена на региональном уровне, мы видим, что, например, сахара, как дефицитного товара на прилавках магазинов нет. Как, в принципе, и по всем другим товарным группам, по которым был некий ажиотаж», — добавил Родионов.

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