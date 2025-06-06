Вице-премьер Олег Ермолаев объяснил, прочему в Карелии раздают земельные участки без торгов

В правительстве Карелии рассказали, в чем преимущество такого способа по сравнению с проведением торгов.

Очередной участок отдан инвестору без торгов. Такая формулировка нередко встречается в соцсетях и подается как негатив. Дескать, республика не получает дополнительные средства, а власть просто так дарит землю неким «своим людям».

Так ли это? Почему инвесторы получают земельные участки без торгов? Сколько сейчас таких участков в Карелии? Кто эти инвесторы? В чем разница этого способа и предоставления участков через торги?

Вице-премьер карельского правительства Олег Ермолаев ответил в интервью «Столице на Онего» на эти и другие острые вопросы о земле.