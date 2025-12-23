Вице-премьер Олег Ермолаев подвел итоги года и назвал главное событие года в Карелии

О главных экономических достижения 2025 года рассказал вице-премьер Карелии по экономике Олег Ермолаев.

Итоги года в сфере экономики он подвел в новом выпуске программы «Движение вверх», который вышел на канале ГТРК «Карелия».

Заместитель премьер-министр правительства Республики Карелия подробно рассказал об итогах 2025 и планах на 2026 г.. Конкретно были затронуты такие темы:

- Индекс промышленного производства сегодня ниже 100% и с чем это связано;

- основные достижения в экономике Карелии в 2025 году;

- инвестиции;

- результаты и планы по федеральному проекту "Производительность труда";

- ключевые цели и задачи на 2026 год.

Смотрите «Движение вверх»: