Вице-премьер правительства Карелии призналась в любви к «Белочке»

Лариса Подсадник поздравила жителей Карелии со всемирным днем конфет и рассказала про любимый вкус детства.

Вице-премьер правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник на своей странице в соцсети поздравила жителей Карелии со всемирным днем конфет, который отмечают 18 октября.



«Предлагаю сегодня всем окунуться в мир детства — волшебный, сладкий, манящий, ароматный и тягучий. Мой любимый вкус

с детства — конфеты „Белочка“ и марципан», — рассказала вице-премьер.



По ее словам, конфеты появились в XVII веке. Тогда они считались не лакомством, а лекарством. Конфеты продавали в аптеках в качестве средства от кашля, бессонницы и нервных расстройств, для бодрости и быстрого восстановления после болезней.



Вскоре лекарство начали продавать и в обычных магазинах. Позже их стали изготавливать кондитеры, разрабатывая собственные рецепты.



Самая большая конфета из марципана и шоколада весила 1,85 тонны, отметила Подсадник. Ее изготовили в Нидерландах в мае 1990 года.