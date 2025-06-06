Вице-спикер Заксобрания Ольга Шмаеник пожелала Петрозаводску и Карелии процветания

Сегодня, 28 июня, Петрозаводск отмечает 105-летие Республики Карелия и День города, который приурочен к годовщине освобождения столицы Карелии от немецко-фашистских и финских захватчиков в 1944 году.

Первым событием дня стала торжественная церемония возложения цветов к Мемориальному комплексу «Аллея памяти и славы» и «Вечному огню». Как мы уже рассказывали, почтить память героев-освободителей Петрозаводска и защитников Карелии собрались ветераны, первые лица республики и Петрозаводска, жители и гости столицы, депутаты Заксобрания, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, общественных, творческих и молодежных организаций.

Вице-спикер карельского парламента Ольга Шмаеник поздравила жителей с юбилеями, отметив особую значимость 2025 года, объявленного в России Годом защитника Отечества:

«Этот год принес жителям республики целую череду знаменательных дат: 80-летие Великой Победы, 105-летие Республики Карелия и 10-летие присвоения Петрозаводску почетного звания «Город воинской славы». За этими красивыми цифрами — большая и славная история нашей страны, в которую как неотъемлемая ее часть вплетается история Карелии и ее столицы — города Петра Великого. На протяжении столетий жители нашего края разделяют с большой страной все тяготы и радости, вместе трудятся, растят детей, а при необходимости — встают на защиту Родины, не жалея себя».

Ольга Шмаеник пожелала петрозаводчанам и всем жителям республики счастья, благополучия, здоровья, мирного неба, а Карелии и России — процветания.