здоровье работа экология
реклама на сайте
Карельское приложение для сбора ягод будут использовать во всей России
06.06.2025 18:00
Автовокзал Петрозаводска опубликовал новое расписание автобусов
26.06.2025 13:40

Вице-спикер Заксобрания Ольга Шмаеник пожелала Петрозаводску и Карелии процветания

Новости. Общество
18:50, 28 Июня 2025
фото: © Заксобрание Карелии

Новости партнеров

Сегодня, 28 июня, Петрозаводск отмечает 105-летие Республики Карелия и День города, который приурочен к годовщине освобождения столицы Карелии от немецко-фашистских и финских захватчиков в 1944 году.

Первым событием дня стала торжественная церемония возложения цветов к Мемориальному комплексу «Аллея памяти и славы» и «Вечному огню». Как мы уже рассказывали, почтить память героев-освободителей Петрозаводска и защитников Карелии собрались ветераны, первые лица республики и Петрозаводска, жители и гости столицы, депутаты Заксобрания, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, общественных, творческих и молодежных организаций.

Вице-спикер карельского парламента Ольга Шмаеник поздравила жителей с юбилеями, отметив особую значимость 2025 года, объявленного в России Годом защитника Отечества:

«Этот год принес жителям республики целую череду знаменательных дат: 80-летие Великой Победы, 105-летие Республики Карелия и 10-летие присвоения Петрозаводску почетного звания «Город воинской славы». За этими красивыми цифрами — большая и славная история нашей страны, в которую как неотъемлемая ее часть вплетается история Карелии и ее столицы — города Петра Великого. На протяжении столетий жители нашего края разделяют с большой страной все тяготы и радости, вместе трудятся, растят детей, а при необходимости — встают на защиту Родины, не жалея себя».

Ольга Шмаеник пожелала петрозаводчанам и всем жителям республики счастья, благополучия, здоровья, мирного неба, а Карелии и России — процветания.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.06.2025, 23:00
Бабайка против лабубу - Сергей Жуков решил запатентовать новую игрушку
23.06.2025, 14:30
Гигантскую щуку поймали рыбаки в Карелии
23.06.2025, 17:50
В Абхазии уволили чиновницу, раскритиковавшую русских туристов
23.06.2025, 10:55
Лев напал на владельца сафари-парка «Тайган» в Крыму
21.06.2025, 17:25
И никакого мазута. Как недорого съездить в Абхазию всей семьей и что там посмотреть
21.06.2025, 20:30
Россиянам объяснили, как с 2026 года будут индексировать пенсии

Чтиво

26.06.2025 15:53
Без политики
Карелия фестивальная: самые яркие события 2025 года
В этом году республика стала площадкой для грандиозных событий, где людей объединяет музыка, искусство и любовь к национальным традициям.
Дело «Труба», авария и финский след: как начинался водопровод в Петрозаводске
20.06.2025 16:45
Бревет – это не соревнование! О новом виде веломарафонов, который развивается в Карелии
17.06.2025 16:54
архив чтиво

Медиа

День города Петрозаводска и Карелии-2025. Первая часть
Сегодня 15:19
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение