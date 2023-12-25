«Виват! Так держать!», — хоровая капелла мальчиков и юношей стала заслуженным коллективом Петрозаводска

Инна Колыхматова рассказала о большом событии в культурной жизни города.
Хоровая капелла мальчиков и юношей «Виват» из Петрозаводска стала заслуженным коллективом народного творчества, сообщила в личном профиле мэр города. По словам Инны Колыхматовой, соответствующий приказ подписала министр культуры России Ольга Любимова.
«Всегда знала, что у нас в городе много активных, талантливых педагогов и детей! Прекрасный подарок к Новому году! Поздравляю коллектив и его художественного руководителя Анастасию Попову-Онуеву с новым званием!», — написала градоначальница.
«Виват! Так держать!», — добавила Инна Колыхматова.
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