Реклама

В высотном доме «Онегин» остались последние трехкомнатные квартиры
17.11.2023 16:42
Финские пограничники применили газ против группы людей на границе с Россией
Сегодня 11:55

Появилось видео задержания беженцев в Вяртсиля на границе с Карелией

Новости. Общество
19:10, 18 Ноября 2023
фото: Yle

Новости партнеров

Люди пытаются попасть в Суоми минуя запреты финских властей.

Беженцы пытаются перейти границу с Финляндией со стороны Карелии, несмотря на запрет со стороны финских властей. Об этом рассказал представитель погранслужбы Самули Муртонен, сообщает Yle.

На КПП Вяртсиля финские сотрудники задержали группу мигрантов, которые пытались пересечь границу на велосипедах.

Беженцы уже больше часа стоят на морозе, но им не разрешают войти. Ранее пограничники прибегли к использованию газовых баллончиков, чтобы урегулировать ситуацию. Пострадавшему от отравления газом оказали первая помощь.

На КПП устанавливают заграждения.

Кадры из социальных сетей свидетельствуют о том, что поток желающих пересечь закрытую границу не уменьшается, а в Хельсинки собирается митинг против решения финских властей, сообщили в источнике.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.11.2023, 00:10
Названо самое опасное масло на кухне
14.11.2023, 07:20
Известный бизнесмен в Петрозаводске продает недвижимость за полмиллиарда рублей
16.11.2023, 08:01
Врач-кардиолог опубликовал расчетный листок по зарплате
16.11.2023, 15:32
Финляндия полностью закрывает переход границы в пункте пропуска Вяртсиля в Карелии
14.11.2023, 16:10
Шандалович рассказал о деревне в Карелии, которую не найти ни на одной карте
16.11.2023, 11:02
Михаил Охлопков рассказал о пострадавшем в аварии со скорой помощью в центре Петрозаводска

Медиа

Народные гуляния в Карельской столице
09.11.2023 10:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.