Появилось видео задержания беженцев в Вяртсиля на границе с Карелией

Люди пытаются попасть в Суоми минуя запреты финских властей.

Беженцы пытаются перейти границу с Финляндией со стороны Карелии, несмотря на запрет со стороны финских властей. Об этом рассказал представитель погранслужбы Самули Муртонен, сообщает Yle.

На КПП Вяртсиля финские сотрудники задержали группу мигрантов, которые пытались пересечь границу на велосипедах.

Беженцы уже больше часа стоят на морозе, но им не разрешают войти. Ранее пограничники прибегли к использованию газовых баллончиков, чтобы урегулировать ситуацию. Пострадавшему от отравления газом оказали первая помощь.

На КПП устанавливают заграждения.

Кадры из социальных сетей свидетельствуют о том, что поток желающих пересечь закрытую границу не уменьшается, а в Хельсинки собирается митинг против решения финских властей, сообщили в источнике.