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Вкладчики обанкроченного банка «Онего» получат назад свои деньги – сроки объявлены

Новости. Общество
15:14, 28 Июля 2021
фото: Яндекс. Карты

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Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» готово расплатиться с кредиторами петрозаводского банка «Онего», который был лишен лицензии и признан банкротом.

Об этом сообщил Департамент общественных связей Агентства.

На расчеты с кредиторами будет направлено 42,55 млн рублей, что позволит удовлетворить требования кредиторов первой и третьей очередей банка на 100%.

«Таким образом, требования всех кредиторов банка будут удовлетворены в полном объеме… Расчеты с кредиторами банка будут проведены не позднее 4 августа 2021 года», — говорится в сообщении.

Почему банк «лопнул», читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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