ВКонтакте купит «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен»

VK подписала соглашение о покупке сервисов «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен».

VK купит сервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен» — соответствующее соглашение уже подписано, следует из сообщения «Яндекса», которое приводит Лента.ру.

«„Яндекс“ подписал соглашение об основных условиях сделки с VK по продаже сервисов „Яндекс Новости“ и „Дзен“. Подробные условия сделки будут раскрыты позднее», — сказано в публикации.

В «Яндексе» уточнили, что сделка также должна будет пройти одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

О намерении интернет-гиганта продать оба сервиса в середине марта писало РБК со ссылкой на источники, знакомые с планами компании. Один из собеседников утверждал, что «Яндекс» принял решение на фоне изменившейся экономической ситуации, а другой говорил, что компания начала задумываться над продажей несколько лет назад.