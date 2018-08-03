"ВКонтакте с главой": школьнику из Карелии компенсируют проезд в "Артек"

Глава Карелии распорядился помочь ученику Пяозерской школы с билетами до "Артека", где он примет участие в финале Всероссийской экологической акции.

"Продолжаю проект "В личке у главы", который получил большое количество откликов. В том числе, и предложения по его переименованию. "ВКонтакте с главой" - на мой взгляд, очень удачное название. И поскольку проект живой и создают его сами пользователи сети, то и смена названия по их просьбам – вполне оправдана", - сообщила пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.

Цель проекта - рассказать о маленьких, но важных шагах в решении проблем и вопросов жителей республики, с которыми они обратились через социальную сеть. Пусть это зачастую и небольшие дела – но их важность для каждого конкретного человека, решившего написать о наболевшем лично, сложно переоценить.

Сегодня "ВКонтакте с главой" – ученик 11 класса Пяозерской школы Сергей Козинец. Сережа вошел в число финалистов Всероссийской экологической акции "Вода и здоровье". Школьник обратился к главе Карелии с просьбой помочь ему в приобретении проездных билетов в международный детский центр "Артек", где участникам конкурса предстоит защитить свои работы.

По поручению главы Карелии, Сергею компенсируют расходы на проездные билеты до "Артека". Средства изысканы из внебюджетных источников. Артур Парфенчиков пожелал юноше удачи и новых побед.