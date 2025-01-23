«Вкус-то может быть сносным»: консервы с червями купили в популярном магазине Петрозаводска

Покупатель заснял на видео содержимое консервной банки.

Жительница Петрозаводска купила консервы с червями в популярном магазине. Об этом сообщили в паблике КАРЕЛФОРНИЯ NEWS | Петрозаводск и Карелия.

«Нашли червей в банке горбуши… их там намеренное количество. Покупали в Пятёрочке на Невского. Уже не первый раз сталкиваюсь, что в продуктах то волосы, то черви, то скорлупа, кусок пакета».

Между тем пользователи соцсети написали о том, что черви встречаются довольно часто в рыбных консервах и зачастую их не замечают.

«Это у вас ещё зрение хорошее, а сколько людей не такие глазастые — съедят и не заметят, вкус-то может быть сносным…», — написал горожанин в комментариях под постом.

Ранее писали о том, что в недопеченном хлебе на Соловках нашли червей и жуков.