«Вкус-то может быть сносным»: консервы с червями купили в популярном магазине Петрозаводска

Покупатель заснял на видео содержимое консервной банки.
Жительница Петрозаводска купила консервы с червями в популярном магазине. Об этом сообщили в паблике КАРЕЛФОРНИЯ NEWS | Петрозаводск и Карелия.
«Нашли червей в банке горбуши… их там намеренное количество. Покупали в Пятёрочке на Невского. Уже не первый раз сталкиваюсь, что в продуктах то волосы, то черви, то скорлупа, кусок пакета».
Между тем пользователи соцсети написали о том, что черви встречаются довольно часто в рыбных консервах и зачастую их не замечают.
«Это у вас ещё зрение хорошее, а сколько людей не такие глазастые — съедят и не заметят, вкус-то может быть сносным…», — написал горожанин в комментариях под постом.
Ранее писали о том, что в недопеченном хлебе на Соловках нашли червей и жуков.
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