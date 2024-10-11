«Вкусняшка»: жители Сегежи пожаловались на ржавую воду из-под крана

Вода кофейного цвета угнетает горожан.
Горожане возмутились грязной воде, которая течет из крана в доме на Ленина, 14 в Сегеже. Видео очевидцы опубликовали в паблике Сегежские Будни | Сегежа | Карелия.
«Доброго времени. Хочу узнать что с водой на Ленина 14? Долго „вкусняшка“ из-под крана будет течь? Как отопление дали купаемся в „кофейной напитке“. Можно узнать когда беда эта решится?»,
— задали риторический вопрос авторы поста.
Ранее мы писали о том, что в Петрозаводске каждый год фекальные воды затапливают улицы возле Державинского лицея.
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