Владелец брендов Reserved и Cropp уходит из России

Польская LPP Group, которой принадлежат бренды Reserved, Cropp, Sinsay, Mohito и House, закрыла все магазины в России.

Польский ретейлер и производитель одежды LPP Group (бренды Cropp, House, Mohito, Reserved и Sinsay) закрыл все свои магазины в России. Об этом компания сообщила на своем сайте, пишет РБК.

«Компания завершила оперативные мероприятия, необходимые для закрытия магазинов в России, и сегодня закрыла последний из них. Таким образом, в соответствии с ранее сделанным заявлением с 30 марта все магазины брендов LPP будут закрыты на российском рынке», — говорится в сообщении.

До этого компания в соответствии с заявлением от 4 марта полностью приостановила поставки товаров в Россию, онлайн-продажи всех своих брендов, а также все инвестиции и планы развития. Как указывала LPP, эти меры она планировала предпринимать «постепенно, с должным учетом эксплуатационных ограничений».

После того как США, ЕС, Великобритания, Канада и другие страны ввели антироссийские санкции, многие зарубежные компании решили приостановить деятельность в России, прекратить поставки или инвестиции. В частности, магазины своих брендов закрыли испанская Inditex (Zara, Zara Home, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), немецкий производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas, американский производитель нижнего белья Victoria's Secret, а производитель спортивной одежды и обуви Nike приостановил онлайн-продажи.

Отметим, что магазины Reserved, Cropp, House, Sinsay и Mohito работают в торгово-развлекательном центре на Лесном проспекте, 47 и также попадают под санкции.