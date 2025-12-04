Владелец катера, по вине которого погиб человек, осужден условно

Суд признал жителя Карелии виновным в причинении смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Несчастный случай произошел в августе два года назад.
Подсудимый, управляя маломерным судном, при подходе к морскому терминалу порта, расположенного в Кемском районе, превысил скорость в условиях ограниченной видимости и столкнулся с выходящей из морского порта лодкой.
— Встречное судно затонуло, а находящиеся на его борту судоводитель и пассажиры получили телесные повреждения и оказались в воде. Впоследствии судоводитель пострадавшего судна скончался от полученных травм в больнице, — напомнили в Объединенной пресс-службе судов Карелии.
Подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года, с лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением водным транспортом, сроком на 1 год 6 месяцев.
Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда.