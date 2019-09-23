Владелец крупнейшего российского туроператора заявил о ликвидации

Британская компания Thomas Cook Group, владеющая российским туроператором "Интурист", объявила о своей принудительной ликвидации.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании, которое цитирует RNS.

Причиной стали разногласия между акционерами и предполагаемыми новыми кредиторами.

Российский туроператор "Интурист" заявил, что он операционно и юридически является самостоятельной компанией и продолжит выполнять все свои обязательства перед туристами и партнерами.

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